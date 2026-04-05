Землетрясение произошло в Черном море вблизи Анапы
У берегов Анапы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 — обошлось без последствий, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«В акватории Черного моря в 32 километрах на юго-восток от береговой линии Анапы произошло землетрясение», — говорится в сообщении.
Глубина сейсмособытия — 10 километров. Никто не пострадал.
По данным властей, жалоб от жителей Анапа не поступало. Все важные объекты работают штатно.