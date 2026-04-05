В дагестанском Манасе сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море

При наводнении в Дагестане практически полностью уничтожена база отдыха в поселке Манас на побережье Каспийского моря. Видеозапись обрушения домиков в бурный поток опубликовал Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

«ШОК. В Манасе унесло огромную базу отдыха», — пишет про этот инцидент Telegram-канал «Блог Дагестана», публикуя ролик с последствиями стихийного бедствия: там вместо домиков видна только бурлящая вода.

Автор видео отметил за кадром, что после начала ливневых дождей, из-за которых в Дагестане произошли два наводнения подряд за несколько дней, от прибрежной курортной зоны Манаса остается все меньше — остальное «забирает море».

Судя по фотографиям баз отдыха на «Яндекс.Картах», видео снято в доме отдыха «Жемчужина Каспия». Он представляет собой ряд огороженных коттеджей на берегу впадающей в море реки Манасозень. На снимках из отзывов отдыхающих, сделанных летом, русло реки практически сухое.

После потопа в Дагестане начали обваливаться скалы

Новое наводнение началось в Дагестане из-за ливневых дождей в ночь на 5 апреля. В Махачкале обрушилась трехэтажная пристройка к многоквартирной шестиэтажке, а в селе Кирки оползень снес частный дом, хозяйка которого не выжила.