В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»

Движение транспорта на участке федеральной трассы «Кавказ» возле поселка Мамедкала полностью остановлено после обрушения моста, вызванного подъемом воды.

Мост обрушился на федеральной трассе «Кавказ» в районе поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, передает РИА «Новости». По данным региональной Госавтоинспекции, причиной происшествия стало поднятие уровня воды, из-за чего движение на участке полностью перекрыто в обе стороны.

В официальном сообщении ГАИ республики отмечается: «На 917-м километре федеральной автодороги »Кавказ« в Дербентском районе, в районе населенного пункта Мамедкала, движение транспорта закрыто в обоих направлениях в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста». О сроках восстановления движения или наличии пострадавших пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная пассажирская компания отменила поезд № 85 на участке Дербент – Махачкала из-за подтопления железнодорожного полотна в Республике Дагестан. В результате сильного наводнения в Махачкале полностью разрушился трехэтажный жилой дом. Соседнее многоэтажное здание оказалось под угрозой обрушения.