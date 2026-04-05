Балицкий сообщил о гибели аграриев после удара дрона ВСУ

В Запорожской области два агрария погибли, а еще один человек получил ранения в результате удара беспилотника по трактору во время сельхозработ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Два агрария погибли в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ по трактору, передает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что удар был нанесен по трактору МТЗ-80, который выполнял обычные сельскохозяйственные работы и не имел отношения к военным задачам.

В своем заявлении Балицкий подчеркнул: «Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом». По его словам, в результате атаки погибли двое аграриев, еще один человек получил ранения, и врачи сейчас борются за его жизнь.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что все необходимые меры поддержки будут оказаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории дорожного предприятия Севское ДРСУ в Севске Брянской области при ударе украинского дрона погиб один из его сотрудников. В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибла семья с восьмилетним ребенком.