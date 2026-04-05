Стало известно, кто атаковал затонувший в Азовском море сухогруз

Сухогруз, потерпевший крушение в Азовском море, был атакован украинским дроном. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В воскресенье Сальдо опубликовал на платформе Max пост, разъясняющий причины ЧП.

«Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море — террористическая атака киевского режима», — написал он.

По словам губернатора, атака произошла еще два дня назад, 3 апреля. Украинский дрон судно атаковал российское судно, перевозящее груз пшеницы. Сухогруз начал тонуть, экипаж покинул его. Моряки вышли на связь только сегодня, добравшись до берега близ села Стрелковое Херсонской области.

Ранее Сальдо сообщил, что при крушении сухогруза погиб старший помощник капитана, еще два моряка числятся пропавшими без вести.