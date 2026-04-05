Welt: в ФРГ при падении дерева на людей погибли три человека, включая ребёнка

В Германии во время поиска пасхальных яиц в лесу на группу людей упало дерево. Погибли три человека, среди них десятимесячный ребёнок, ещё одна девушка получила тяжёлые травмы, пишет Die Welt.

По данным полиции, дерево высотой около 30 м рухнуло из-за сильных порывов ветра. В момент происшествия в лесу находились около 50 человек.

«16-летняя и 21-летняя девушки погибли на месте. Десятимесячную девочку доставили вертолётом в больницу.., где ребёнок позже скончался от полученных травм. 18-летнюю девушку с тяжёлыми травмами доставили в больницу в Хайде, ещё несколько человек получили лёгкие ранения», — говорится в публикации.

