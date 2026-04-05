Более 4 тысяч человек эвакуируют из Дербентского района Дагестана из-за угрозы подтопления в результате переполнения Геджухского водохранилища. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

© МЧС Дагестана/MAX

В ведомстве уточнили, что под угрозой подтопления находятся микрорайоны посёлка Мамедкала - Заречный, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун и Планы. Эвакуация населения проводится в превентивных целях. Всего планируется вывезти в безопасные зоны 4 165 человек, в том числе 823 ребёнка.

Ранее один человек погиб, один пострадал из-за обрушения дома в дагестанском селе Кирки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».