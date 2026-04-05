В МЧС объяснили, что осложняет тушение пожара в ТЦ «Гиант»

Площадь пожара в калининградском торговом центре «Гиант» увеличилась до 1500 кв м. Несколько причин осложняет тушение, сообщает региональное управление МЧС в канале Max.

Спасатели информируют, что на 17:55 воскресенья (мск) площадь пожара составляет уже 1500 квадратных метров. Огонь распространился по обшивке здания, также горят припаркованные рядом с ТЦ автомобили.

«Тушение пожара осложняет высокая пожарное нагрузка, наличие горючих материалов внутри торгового центра, а также сильный ветер», — говорится в сообщении МЧС.

В результате пожара пострадали 3 человека: двоих отпустили после осмотра, еще одного госпитализировали.

Из здания эвакуированы 140 человек. На месте работают 75 пожарных и 15 единиц техники.