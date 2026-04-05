Полиция задержала пассажира, который нанес серьезные травмы проводнице, вытолкнув ее из тамбура поезда №149 Челябинск — Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги (СЖД).

О задержании стало известно в воскресенье вечером.

«Пассажир, который фигурирует на видеозаписи, был оперативно задержан и передан сотрудникам полиции», — сообщили в СЖД.

Там добавили, что следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала видео с моментом преступления.

На кадрах пассажир вытолкнул проводницу из вагона. Женщина не ожидала толчка и упала спиной на платформу. Инцидент произошел, когда поезд Челябинск – Санкт-Петербург стоял на станции Поназырево (Костромская область).

Женщина получила травмы, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).