Уголовное дело возбудили после обрушения многоэтажки в Махачкале

После обрушения жилого дома в Махачкале возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в прокуратуре Дагестана.

«Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной ЧП могли стать размыв фундамента и смещение грунта после паводка. В надзорном органе считают, что ответственные сотрудники администрации могли вовремя не принять меры для предотвращения последствий.

В результате обрушения никто не пострадал, сообщал глава региона Сергей Меликов.

Ранее в регионе прошли сильные ливни, в Махачкала и других населённых пунктах подтопило дома и улицы, проводилась массовая эвакуация жителей.