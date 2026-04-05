В Махачкале собрались сносить поплывшую многоэтажку

Многоэтажный дом на улице Перова в Махачкале, фундамент которого начал уходить в грунт из-за обильных дождей и подтопления территорий, восстановлению вряд ли подлежит. Об этом после обхода строения в разговоре с эвакуированными жителями рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Видеозапись общения публикует телеканал «Наше национальное телевидение».

«Я посмотрел с той стороны, там под фундаментом пустота», — объяснил губернатор, пообещавший в ближайшее время провести квалифицированную экспертизу.

Он подчеркнул, что если дом возможно удержать, то это постараются сделать, в противном случае власти начнут искать новое жилье для тех, кто потеряет квартиру. До момента, пока вода не уйдет, принято решение не пускать владельцев помещений внутрь, чтобы позднее их сопровождали спасатели.

Ранее сообщалось о падении многоэтажного дома на улице Газопроводной, расположенной по соседству с улицей Перова. Telegram-канал «Махачкала 24» опубликовал фотографию, на которой видно, что здание съехало по склону и лежит на боку.

В конце марта в Махачкале из-за сильных ливней был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В городе и окрестностях были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень. В выходные дожди возобновились с новой силой, что привело к ухудшению ситуации и новым подтоплениям.