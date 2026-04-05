Раскрыта судьба пропавших в Таиланде молодых россиян

Владелец московского ритуального агентства Иван и его подруга, фитнес-модель Снежана, таинственно пропавшие в Таиланде в конце марта, нашлись в Москве, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, молодые люди несколько недель отдыхали на тайском курорте Пхукет. На фоне окончания срока визы они решили доехать до Бангкока, а оттуда — вылететь во Вьетнам, с тем, чтобы продлить азиатские каникулы.

В аэропорту Таиланда девушка позвонила бабушке, выложила фото в соцсети и перестала выходить на связь.

Близкие, встревоженные исчезновением Ивана и Снежаны, начали поиски, обратились в полицию, в дипмиссии Таиланда и Вьетнама.

Через неделю, заметили журналисты, поиски прекратились в связи с тем, что мужчина внезапно проявился в соцсетях: «Мы в Москве, все нормально. Мы уже вторые сутки дома».

Ранее сообщалось, что в Таиланде неоднократно пропадали молодые россияне. Часть из них позже удалось обнаружить и спасти, часть погибла.