СК назвал причину обрушения жилого дома в Махачкале

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан организовало доследственную проверку по факту обрушения жилого дома в Махачкале на улице Перова. Следователи уже работают на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, к разрушению здания привело размывание фундамента из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями.

© Московский Комсомолец

"По предварительным данным, причиной происшествия могло стать размывание фундамента в результате подтопления", - говорится в заявлении следствия.

В настоящий момент сотрудники СК проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся.

В городе сложилась критическая ситуация: из-за подтоплений под угрозой обрушения оказались еще четыре многоквартирных дома на улице Айвазовского. Власти Махачкалы приняли решение об экстренной эвакуации жильцов — свои квартиры были вынуждены покинуть около 300 человек. Территория вокруг потенциально опасных зданий оцеплена, а для пострадавших развернуты пункты временного размещения.

Сильные ливни спровоцировали масштабный ущерб по всей республике. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации: из-за отключений электричества остановлена работа городских очистных сооружений. В целом по региону без света остались 139 населенных пунктов, а в Чародинском районе более 50 сел оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за сошедших камнепадов. Кроме того, железная дорога была вынуждена отменить движение 12 пригородных поездов.

Как отмечают городские власти, причиной опасности для домов на улице Айвазовского стало их возведение в устье реки, что является нарушением строительных норм. Городские службы переведены на усиленный режим работы и занимаются расчисткой русел рек, чтобы снизить уровень воды.