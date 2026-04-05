Торговый центр "Гиант" загорелся в Калининграде

Пожар произошел в торговом центре "Гиант" в Калининграде. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП случилось в здании на Московском проспекте. В настоящее время проводится эвакуация посетителей.

Ранее на юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр Turas. В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что пожар случился в складском помещении в административном здании в 1-м Грайвороновском проезде.

Около 200 человек покинули здание центра самостоятельно. Еще два человека, по данным СМИ, обратились за медицинской помощью.

Из-за случившегося перекрывали движение в 1-й Грайворонском проезде. Позже огнеборцы локализовали возгорание.