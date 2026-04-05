В Азовском море затонул сухогруз

В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа «Волго-Балт», следовавшее с грузом пшеницы. Погиб старпом, еще два человека пропали без вести. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Губернатор отметил, что выжившие члены экипажа смогли добраться до берега в Херсонской области. Это граждане РФ.

«Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение ещё двух членов экипажа остаётся неизвестным», — написал Сальдо.

По его словам, морякам помогли местные жители — они встретили экипаж на берегу до прибытия служб. Сейчас потерпевшим кораблекрушение оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Причина ЧП пока не называется.