Российский лайнер экстренно сел в Нижневартовске: умерла пассажирка

Аэробус А-320, выполняющий рейс U6-572 по маршруту Владивосток-Екатеринбург, экстренно приземлился в Нижневартовске после того как пассажирка потеряла сознание. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Инцидент произошел в воскресенье. Пятидесятилетней женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание.

«Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту Нижневартовска для оказания срочной медицинской помощи. «К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков», —

сказано в сообщении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что арабская авиакомпания приостановила полеты из Алжира в Москву.