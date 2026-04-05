В Дагестане на фоне наводнения обрушился многоквартирный дом. Предварительно, в нем находились люди, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 апреля, на улице Газопроводной в Махачкале.

По словам очевидцев, фундамент здания внезапно просел, после этого дом рухнул. На месте работают представители экстренных служб.

Спасатели эвакуируют людей из рухнувшего дома, передают медикам. Количество пострадавших не называется.

Жителей соседних домов эвакуировали. Предположительно, могут рухнуть еще 1-2 многоэтажки.

Источник отметил, что дома на этой улице построены в устье реки, а это запрещено законодательно.

Передвижение по городу затруднено, некоторые жители плывут на лодках. В Карабудахкенте вода вышла на дорогу — к спасению людей подключаются десятки неравнодушных жителей республики.

Ранее сообщалось, что по всей республике введен режим повышенной готовности. В Махачкале объявлен режим ЧС.