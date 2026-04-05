На севере Таиланда из-за пожаров и смога введен режим ЧС

Власти Таиланда объявили режим чрезвычайной ситуации сразу в трех северных провинциях - Чиангмай, Лампхун и Пхаяо - на фоне резкого ухудшения качества воздуха из-за лесных пожаров и смога.

© Российская Газета

Решение принято после нескольких дней опасного уровня загрязнения. Как сообщил постоянный секретарь министерства внутренних дел Таиланда Унсит Сампунтхарат, введение режима ЧС позволяет местным властям оперативно использовать бюджетные средства для борьбы с пожарами, ликвидации последствий и компенсаций населению.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Чиангмае. По данным швейцарской компании IQAir, город уже пятый день подряд остается самым загрязненным в мире. Индекс качества воздуха достигал 206 пунктов, что соответствует категории "очень вредно", а концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превышала безопасный уровень более чем в три раза.

Очаги чрезвычайной ситуации охватывают десятки районов и сотни населенных пунктов. В Чиангмае режим введен в семи округах, включая Хот, Самоенг и Чианг Дао. В Лампхуне - в округе Ли, где зафиксировано серьезное загрязнение воздуха. В Пхаяо - сразу в нескольких районах, пострадавших как от пожаров, так и от смога.

Власти признают, что ситуация носит комплексный характер: лесные пожары, сезонное сжигание растительности и неблагоприятные погодные условия привели к накоплению вредных частиц в атмосфере. В результате ухудшается видимость, растет нагрузка на систему здравоохранения и увеличиваются риски для населения, прежде всего для детей и пожилых.

Введение режима ЧС призвано ускорить реагирование и координацию действий на местах. Однако эксперты отмечают, что проблема сезонного смога на севере Таиланда остается системной и требует долгосрочных решений.

Отметим, что Чиангмай - один из ключевых туристических центров страны и главный хаб севера Таиланда, популярный в том числе среди иностранных путешественников. Город привлекает сочетанием культурного наследия (древние храмы и исторический центр), горных ландшафтов, трекинговых маршрутов и более спокойной, "непляжной" атмосферы, что делает его альтернативой курортам юга.