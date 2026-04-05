На севере Таиланда из-за пожаров и смога введен режим ЧС
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайной ситуации сразу в трех северных провинциях - Чиангмай, Лампхун и Пхаяо - на фоне резкого ухудшения качества воздуха из-за лесных пожаров и смога.
Решение принято после нескольких дней опасного уровня загрязнения. Как сообщил постоянный секретарь министерства внутренних дел Таиланда Унсит Сампунтхарат, введение режима ЧС позволяет местным властям оперативно использовать бюджетные средства для борьбы с пожарами, ликвидации последствий и компенсаций населению.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Чиангмае. По данным швейцарской компании IQAir, город уже пятый день подряд остается самым загрязненным в мире. Индекс качества воздуха достигал 206 пунктов, что соответствует категории "очень вредно", а концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превышала безопасный уровень более чем в три раза.
Очаги чрезвычайной ситуации охватывают десятки районов и сотни населенных пунктов. В Чиангмае режим введен в семи округах, включая Хот, Самоенг и Чианг Дао. В Лампхуне - в округе Ли, где зафиксировано серьезное загрязнение воздуха. В Пхаяо - сразу в нескольких районах, пострадавших как от пожаров, так и от смога.
Власти признают, что ситуация носит комплексный характер: лесные пожары, сезонное сжигание растительности и неблагоприятные погодные условия привели к накоплению вредных частиц в атмосфере. В результате ухудшается видимость, растет нагрузка на систему здравоохранения и увеличиваются риски для населения, прежде всего для детей и пожилых.
Введение режима ЧС призвано ускорить реагирование и координацию действий на местах. Однако эксперты отмечают, что проблема сезонного смога на севере Таиланда остается системной и требует долгосрочных решений.
Отметим, что Чиангмай - один из ключевых туристических центров страны и главный хаб севера Таиланда, популярный в том числе среди иностранных путешественников. Город привлекает сочетанием культурного наследия (древние храмы и исторический центр), горных ландшафтов, трекинговых маршрутов и более спокойной, "непляжной" атмосферы, что делает его альтернативой курортам юга.