Камнепад отрезал от автодороги более полусотни дагестанских сел

Более 50 сел в Чародинском районе Дагестана лишились транспортного сообщения после камнепада, который заблокировал дорогу в Гунибском районе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС России.

© Telegram-канал «Mash Gor»

Заваленная камнями автотрасса имеет республиканское значение и соединяет населенные пункты Гуниб и Цуриб. Обвал скальных пород произошел в районе населенного пункта Кулла. Туда отправлены спасатели и спецтехника для расчистки дорожного полотна. До проведения работ без транспортного сообщения остаются 53 села, уточнили в МЧС.

Проблемы с транспортным сообщением возникли и в других дагестанских районах — из-за схода селевых потоков на дороги минувшей ночью на фоне возобновившихся ливней.

В Дагестане действует предупреждение об опасных погодных условиях: скорость порывов ветра до 6 апреля может достигать 23 м/с, обильные осадки продолжается. Ливни стали причиной подтопления в Дербенте, ДагОгнях, Махачкале и других дагестанских городах. От подъема уровня воды пострадали в том числе районы, где коммунальные службы уже успели ликвидировать последствия предыдущего наводнения.

Ранее десятки дагестанцев отравились питьевой водой из-за наводнения.