Получивший награду от Путина ветеран СВО таинственно пропал

Алексей Асылханов, 23-летний ветеран СВО, таинственно пропал в городе Юрга Кемеровской области. Ведутся поиски, пишет «Комсомольская правда.Кемерово».

По данным газеты, Алексей в 9-м классе был юнармейцем, после школы пошел служить в армию, когда началась СВО, отправился на передовую.

Журналисты отметили, что разведчик-оператор 331-го гвардейского парашютно-десантного полка Асылханов за время участия в операции уничтожил 15 танков, 50 бронемашин. Был тяжело ранен, врачи ампутировали ему правую ногу.

Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Герой России — медаль «Золотая Звезда» получил из рук президента РФ Владимира Путина.

По возвращении домой женился, устроился педагогом дополнительного образования в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса.

По словам близких, в пятницу, 3 апреля, Алексей вышел из дома, но на работу не вышел, и домой вечером не вернулся. Связь с ним также утрачена.

Полиция и волонтеры ведут активные поиски мужчины. Пока данных о месте его нахождения нет.