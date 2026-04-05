В Дагестане задерживаются поезда из-за подтопления дороги

В Дагестане задерживаются пригородные поезда из-за подтопления железнодорожного полотна. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

Из-за сильных дождей и подъёма воды затопило участок между станциями Мамед-Кала и Дагестанские Огни. В 09:25 мск движение закрыли по обоим путям.

Уточняется, что из-за этого задерживаются несколько пригородных поездов: Махачкала — Дербент — на 2 часа; Хасавюрт — Дербент — на 45 минут; Хасавюрт — Дербент — на 25 минут.

Поезд из Махачкалы в Дербент не выехал. Поезд из Дербента в Махачкалу тоже не отправился.

Кроме того, предполагаются задержки поезда Москва — Дербент и Дербент — Москва.

Ранее в МЧС сообщили, что в шести населённых пунктах Дагестана после сильных дождей остаются подтопленными 973 жилых дома.

В конце марта в Дагестане произошли подтопления на фоне рекордного объёма выпавших осадков. В пяти городах и трёх районах региона введён режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды.

В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.