В Москве загорелось общевойсковое командное училище

Пожар произошел в Московском высшем общевойсковом командном училище на юго-востоке российской столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что огонь охватил крышу здания. Площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.

«Эвакуированы 200 человек», — добавили журналисты.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», загорелось здание на улице Головачева. Другая информация о происшествии в данный момент уточняется.