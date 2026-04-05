Глава Дагестана Меликов объяснил подтопления Махачкалы

Проблемы с подтоплениями в Махачкале во многом обусловлены строительством в русле реки Тарнаирка, сообщает РИА «Новости». По словам главы Дагестана Сергея Меликова, застройка прибрежной зоны велась без учета природных особенностей, а несколько домов оказались возведены прямо в русле самой реки.

«Специалисты подтверждают: проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки! Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы», – заявил Меликов.

