Дрон ВСУ поразил автобус с пассажирами: что известно

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали микроавтобус в селе Замостье Белгородской области. В результате пострадали семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём канале в мессенджере.

© mk.ru

Глава области уточнил, что украинский дрон поразил бронированный микроавтобус, предназначенный для перевозки мирных жителей на работу. Транспортное средство получило повреждения.

Одну женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела бойцы «БАРС-Белгород» и самообороны вывезли и доставили в Грайворонскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии — после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу.

Ещё двоих мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» доставила в больницу бригада скорой помощи. В настоящее время они проходят обследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.