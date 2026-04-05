В Дагестане опять затоплены улицы из-за сильных дождей

В Дагестане из-за сильных дождей вновь затопило улицы в нескольких городах. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, Дагестанских Огнях и Дербенте.

После первой волны подтоплений коммунальные службы прочистили ливневки, и уровень воды начал снижаться. Однако новые осадки ухудшили обстановку: местные реки вышли из берегов, оказались затоплены мосты, улицы и жилые дома, передает Telegram-канал.

В МЧС России сообщили, что в Дагестане из-за непогоды остаются подтопленными более 1000 жилых домов, свыше 1100 приусадебных участков и 42 участка дорог, при этом в Чечне вода уже сошла и подтопленных домов нет, однако повреждены 30 мостов. В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, ведется оценка ущерба и информирование населения о ситуации.

Происшествие началось 28 марта после сильных ливней, прошедших в Республике Дагестан: регион накрыло наводнение. Оно стало сильнейшим в регионе за последние 100 лет, и в результате стихийного бедствия тысячи человек остались без света и воды.