Два автомобиля взорвались на западной окраине Киева

В районе Борщаговки на западной окраине Киева произошли взрывы. Об инциденте сообщили местные источники, уточнив, что речь идет о детонации двух автомобилей.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, после взрывов машины охватило пламя. На месте происшествия возник пожар, причины случившегося устанавливаются. Официальной информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Обстоятельства инцидента выясняют экстренные службы.

Рассматриваются различные версии произошедшего.

Отметим, что подобные происшествия ранее фиксировались и в Киевской области. Так, летом прошлого года в одном из населенных пунктов региона мужчина, угрожавший гранатой, ранил пятерых полицейских. В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован.