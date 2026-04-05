Уже больше полугода назад супруги Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Ариша пропали в тайге в Красноярском крае. Как только снег растает, поиски семьи возобновятся.

Знакомая Ирины поделилась информацией о ней, заявив, что женщина частенько пропадала в прошлом. Тогда ее сын Данил Баталов от прошлых отношений был еще маленьким.

— Когда Дане исполнилось пять лет, а Ирина уже была в разводе и жила с матерью, она исчезла. Потом выяснилось, что она уехала в Индию, жила в ашраме. Никому ничего не сказала, бросила сына маме и отправилась искать себя. Ее мать тогда была в шоке, — рассказала знакомая изданию Aif.ru.

Она заявила, что сын Ирины привык к пропажам матери.

— Родня не беспокоится, потому что они уже не в первый раз так растворяются. В принципе, в их среде это обычное дело. Я знаю, что когда Усольцевы исчезли, коллеги выражали родственникам Ирины сочувствие, но те отказывались разговаривать на эту тему. Возможно, что они просто что-то знают, — отметила женщина.

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, могла уехать. С таким предположением выступил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, с тех пор семью никто не видел. Их поиски начались на следующий день, в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.