Приговоренного к пожизненному сроку "ангарского маньяка" этапировали в Мордовию

Осужденный за более чем 80 убийств Михаил Попков отправлен под конвоем из Иркутска в другой регион, чтобы отбывать там пожизненное наказание.

Вступило в силу решение Ангарского городского суда по уголовному делу 62-летнего серийного убийцы, известного как "ангарский маньяк". Вынесенный ранее приговор, обжалованный защитой преступника, оставлен без изменений, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В прошлом году суд признал Михаила Попкова виновным в убийстве двух молодых женщин, которых он поочередно задушил веревкой в лесу под Ангарском. Фигурант получил 10 лет колонии.

С учетом прочих наказаний - за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 годах, - Попков приговорен к пожизненному лишению свободы.

Осужденный этапирован в колонию особого режима в Республику Мордовия.

Справка "РГ"

Экспертиза выявила у Попкова редкую патологию - так называемую гомицидоманию. Это, по определению психиатров, непреодолимая склонность к совершению убийств, которая не считается признаком психического расстройства. Отбывая наказание, Михаил Попков не раз "вспоминал" об очередном преступлении и давал новые показания. О некоторых убийствах он рассказал после сеансов гипноза.