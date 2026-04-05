Мошенники перед Пасхой начали открывать "благотворительные сборы"

Перед Пасхой мошенники стали использовать сценарии с благотворительными сборами на "приобретение наборов для освящения" или "доставку Благодатного огня", передает РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка" Народного фронта.

Там рассказали, что злоумышленники звонят и делают рассылки от имени "отца настоятеля" или устраивают благотворительные сборы "на храм". Кроме того, у паломников на фоне войны на Ближнем Востоке просят предоплату, чтобы "забронировать место" в автобусе к святыне. Как уточняет агентство, такое мошенничество нацелено на социально незащищенные категории россиян, верующих и пенсионеров, которые перед Пасхой испытывают высокий религиозный подъем.

До этого кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал в комментарии "Газете.Ru", что злоумышленники рассылают сообщения с "праздничными благословениями", которые ведут на опасные фишинговые сайты, а также просят перевести деньги на "освящение куличей" или "помощь на строительство".