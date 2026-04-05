В Кувейте после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий комплекс

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории нефтеперерабатывающего комплекса в Кувейте произошел пожар. Об этом сообщила компания Kuwait Petroleum Corporation на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Уточняется, что пожар произошел в Эш-Шувайхе в комплексе нефтяного сектора. Информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Рано утром 31 марта гигантский нефтетанкер Al-Salmi, следовавший под флагом Кувейта, подвергся атаке Ирана у берегов Дубая. После атаки судно грузоподъемностью около 2 миллионов баррелей (около 200 миллионов долларов по актуальным ценам) загорелось. В сети были опубликованы кадры атакованного нефтетанкера.