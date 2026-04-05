В Дербенте после паводков провели гиперхлорирование питьевой воды

В Дербенте на юге Дагестана ливни привели к паводкам, из-за которых пришлось гиперхлорировать бассейны Кайтаг-Дербентского и Самур-Дербентского водоводов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Там призвали жителей и гостей Дербента в течение двух-трех дней пить только кипяченую воду. Накануне массовое отравление питьевой водой произошло в Дагестане: за медпомощью обратились более 30 местных жителей, сообщили в СК по республике. Двумя днями ранее в крупнейшем источнике питьевой воды - роднике Бекенез - обнаружили кишечную палочку. Кроме того, в пострадавших от наводнения районах из-за риска вспышки инфекции начали экстренную вакцинацию людей против вирусного гепатита А.

В конце марта на Дагестан обрушились сильные ливни и ураганный ветер, из-за чего затоплены оказались около 3,5 тыс. жилых домов.