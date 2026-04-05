В США автомобиль въехал в толпу на праздничном параде
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля на участников праздничного парада в городе Нью-Айбирия, штат Луизиана.
Как сообщает Reuters со ссылкой на офис местного шерифа, некоторые пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии. Двоих доставили в больницу на вертолете. Полиция пока не установила, было ли происшествие преднамеренным.
Водитель задержан и находится под стражей.
