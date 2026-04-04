На юге Австралии произошли подземные толчки

На юге Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки произошли в 18:26 (21:26 мск) в 1 258 км к северо-западу от города Аделаида и в 99 км к югу от города Юлара, где живут менее 1 тыс. чел. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого японские ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения. Они пришли к выводу, что крошечные землетрясения, которые в прошлом считались незначительными, могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре.

Эксперты начали работать над системой, которая позволит отслеживать такую активность в реальном времени. Плотная сеть сейсмических станций в Японии уже сейчас в состоянии фиксировать даже очень слабые толчки.