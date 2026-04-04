Полиция задержала еще одного фигуранта дела о разбое в квартире в Строгино

Задержан еще один фигурант уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы, произошедших 13 марта 2026 года. В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге установлен и задержан еще один 19-летний подозреваемый. Следствием установлено, что по поручению организаторов преступления он также осуществлял деятельность «курьера» и передал часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам в одном из торговых центров на территории ТиНАО. Подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК, с ним проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что, по версии следствия, 13 марта 20-летний игрок футбольного клуба «Урал-2» Даниил Секач под влиянием телефонных мошенников, взяв с собой болгарку, лом и кувалду, пришeл в квартиру дома на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочь хозяйки жилища, также введенная в заблуждение телефонными аферистами. После этого молодой человек, думая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб.

Однако мама несовершеннолетней, узнав о происходящем, незамедлительно зашла в квартиру и попыталась предотвратить преступные действия.

В дальнейшем также по указанию мошенников фигурант, требуя от женщины назвать код от сейфа, избил потерпевшую и нанес ей не менее двух ножевых ранений. От полученных повреждений та скончалась на месте происшествия. Затем при помощи различных инструментов он вскрыл сейф, из которого похитил более 2 тыс. долл. и другие ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили фигуранту отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру. Тушинский районный суд Москвы арестовал Секача до 15 мая. Соучастницу также заключили под стражу. По поручению организаторов преступления девушка приобрела болгарку и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где другой обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф. Впоследствии, по указанию организаторов, предполагаемый убийца выбросил через окно похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Фигурантка подобрала их и передала соучастникам.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух соучастников преступления, которые, по версии следствия, в данной криминальной схеме выполняли роль курьеров.