В Запорожской области без света остались около 40 тысяч человек

Около 40 тысяч абонентов остаются без света в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, 16 аварийных бригад работают над восстановлением электроснабжения.

"Ожидаемое время частичного восстановления электроснабжения в юго-западной части - в течение суток", - написал он.

Балицкий поблагодарил жителей за понимание и терпение и отметил, что энергетики непрерывно работают в очень сложных условиях.

В ночь на 4 апреля энергетические объекты Запорожской области подверглись массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). После атаки объекты здравоохранения, а также критической инфраструктуры региона были переведены на резервные источники питания, а специалисты приступили к восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электричество максимальному числу абонентов, сообщил Балицкий.

3 апреля губернатор рассказал, что историко-археологический музей в Каменке-Днепровской Запорожской области попал под удар ВСУ. По его словам, целью противника стало хранилище, куда ранее эвакуировали основные фонды. В результате были полностью уничтожены три выставочных зала, а огонь охватил более 100 кв. м музейного фонда.