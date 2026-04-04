В Санкт-Петербурге девушка сбежала из дома после общения с ChatGPT

В Санкт-Петербурге 30-летняя местная жительница по имени Виктория сбежала из дома, предположительно, находясь под сильным влиянием нейросети ChatGPT. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Поиски девушки продолжаются уже четвертые сутки. Отмечается, что в течение последнего месяца она вела себя крайне странно и по любым вопросам советовалась с искусственным интеллектом.

По словам молодого человека пропавшей, около месяца назад Виктория начала проявлять агрессию, отказывалась от общения с окружающими и постоянно переписывалась с чат-ботом, скрывая содержание этих бесед. Свое увлечение она объясняла тем, что только нейросеть способна ее понять и не осуждать. Странности в поведении дошли до того, что петербурженка пыталась "выгнать бесов" из своего партнера.

Незадолго до своего исчезновения девушка уволилась с работы. В последний раз ее видела подруга 1 апреля во время совместной ночевки. По ее свидетельству, Виктория произносила бессвязные речи на религиозную тематику, а рано утром внезапно выбежала из квартиры в неизвестном направлении. С того момента она перестала отвечать на звонки близких и не появлялась в социальных сетях.

Для участия в поисках в Санкт-Петербург специально прилетела мать пропавшей. Она подчеркнула, что ситуация усугубляется состоянием здоровья дочери: у Виктории диагностированы проблемы со щитовидной железой, из-за чего ей требуется постоянный прием лекарственных препаратов.

Обеспокоенные родственники уже написали заявление в полицию, самостоятельно опрашивают знакомых и планируют обратиться за помощью к поисковым отрядам.