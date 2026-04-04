В петербургской многоэтажке прогремел взрыв

© Вечерняя Москва

Туристический газовый баллон взорвался в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге — в результате ранения получили трое детей. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел в трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе. По предварительным данным, с баллоном играли дети, которых родители оставили без присмотра.

Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами легкой степени тяжести. На месте работают сотрудники МЧС, уточнили в публикации. Официального подтверждения пока не поступало.

До этого в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа. В результате хлопка возникло возгорание, которое охватило три квартиры.