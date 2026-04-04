Подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись

Подростки на электросамокате сбили пенсионера в московском Чертанове и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

Инцидент произошел в одном из дворов района. Местные жители сообщили, что самокатом управляли две девочки на вид 14-16 лет. Очевидцы сообщили, что после происшествия подростки некоторое время оставались на месте, смеялись, а затем ушли еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, у пострадавшего открытый перелом ноги.

Ранее в городском округе Люберцы был введен запрет на использование электросамокатов. По заявлению городских властей, это связано с ростом аварийности — в 2025 году в Люберцах произошло 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, один взрослый лишился жизни.