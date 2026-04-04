Суд в Петербурге арестовал главу Токсовского поселения Ленобласти

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе Токсовского городского поселения Ленинградской области Олегу Иванову, который обвиняется в получении многомиллионной взятки.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов. Там отметили, что обвиняемый против меры пресечения возражал, просил избрать ему домашний арест. Он пробудет в СИЗО до 31 мая.

О задержании главы Токсовского поселения Ленобласти, а также его заместителя и помощника ранее сообщили в Следственном комитете России.