Массовое отравление питьевой водой произошло в Дагестане

В дагестанском городе Каспийске более 30 граждан обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Предварительно, причиной ухудшения состояния здоровья стало употребление питьевой воды. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Следственный отдел по Каспийску организовал процессуальную проверку по факту обращения жителей в медицинские учреждения. Специалистам предстоит установить точную причину массового отравления и выяснить все обстоятельства произошедшего. Результаты проверки будут озвучены позднее.

На минувшей неделе свыше 600 учащихся и учителей начальных и средних классов школ города Куматори (Япония) пожаловались на симптомы отравления. Число пострадавших составило 633 человека, заявили в мэрии города. Отравились 415 детей и 67 педагогов из начальных школ и 136 ученика и 15 учителей из средних школ. Расследование показало, что причиной отравления мог стать хлеб из школьных столовых. У некоторых сотрудников предприятия, где его выпекали, был диагностирован норовирус. Позднее тот же диагноз поставили некоторым пострадавшим.

До этого сообщалось, что российские туристы массово отравились на курорте Пхукета. Пострадали 19 отдыхающих из одного отеля. Пациенты пожаловались на тяжелое и длительное течение болезни. Вероятной причиной могла стать водопроводная вода.