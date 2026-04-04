В ОАЭ сообщили о раненых из-за ударов россиянах

Число пострадавших при ударах со стороны Ирана достигло 217, среди них есть россияне. Об этом сообщило Министерство обороны ОАЭ в соцсети Х.

«В общей сложности 217 человек получили ранения различной степени тяжести — от легкой до средней и тяжелой», — утверждается в публикации.

По данным Минобороны, среди пострадавших есть граждане ОАЭ, России, Азербайджана, Египта и ряда других стран.

31 марта президент России Владимир Путин поговорил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».