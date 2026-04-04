Аккумулятор электросамоката взорвался около ТЦ в Москве

На парковке около торгового центра у столичной станции метро «Юго-Западная» произошел взрыв. Покупатели и персонал не пострадали, пишет РЕН в Telegram-канале.

По данным телеканала, взорвался аккумулятор у электросамоката, припаркованного у входа в ТЦ. Причины произошедшего расследуются.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом сгорела квартира. Причиной стало возгорание электросамоката, поставленного на зарядку.

Пожар ликвидировали 14 спасателей и 4 единицы техники.

По данным МЧС, ежедневно в России из-за различных устройств, оставленных на зарядке, происходит от 3 до 10 пожаров.