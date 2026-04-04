Участник СВО обвинил жену в смерти дочери

Участник специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области после шокирующей смерти четырехлетней дочки потребовал лишить жену родительских прав, пишет V1.RU.

По данным издания, когда жена участника СВО возвращалась домой от гостей, дочка упала и сломала колено. Как утверждает боец, его жена к врачам обращаться сразу не стала. Спустя какое-то время она все же появилась с девочкой в поликлинике, где последней наложили гипс. После этого, по словам мужчины, его жена и другие родственники игнорировали жалобы дочери на боли и девочку врачам не показывали. Ее не стало спустя несколько дней.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма груди и правой нижней конечности, сопровождавшаяся переломами ребер и разрывами связок, осложнившаяся нагноившейся гематомой груди. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что при обращении девочке госпитализация не потребовалась. Участник СВО считает, что ребенка из-за жалоб на боль могла избить его жена. По факту смерти девочки возбуждено дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

После смерти девочки женщина уехала с младшей дочерью в Воронеж, две другие девочки остались жить с отцом. По его словам, они отказались уезжать с матерью, поскольку она душила их и била лопатой.

Глава региональной общественной организации «Русско-Азербайджанское Содружество» в беседе с изданием заявил, что жену участника СВО в семье «за человека не считали».

Источник V1.RU утверждает, что в данном деле следует привлечь к ответственности обоих родителей. Интересы матери не выжившей девочки, как пишет издание, решил защищать известный в Волгоградской области адвокат.

Ранее Чугуевский районный суд Приморского края приговорил к трем годам колонии общего режима жительницу за хищение выплат, полагающихся за пропажу мужа на СВО.

В марте в Подольске суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшую жену бойца СВО за обман мужчины на миллионы рублей.