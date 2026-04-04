$79.7392.19

Участник СВО обвинил жену в смерти дочери

Lenta.ru

Участник специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области после шокирующей смерти четырехлетней дочки потребовал лишить жену родительских прав, пишет V1.RU.

© Лента.Ru

По данным издания, когда жена участника СВО возвращалась домой от гостей, дочка упала и сломала колено. Как утверждает боец, его жена к врачам обращаться сразу не стала. Спустя какое-то время она все же появилась с девочкой в поликлинике, где последней наложили гипс. После этого, по словам мужчины, его жена и другие родственники игнорировали жалобы дочери на боли и девочку врачам не показывали. Ее не стало спустя несколько дней.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма груди и правой нижней конечности, сопровождавшаяся переломами ребер и разрывами связок, осложнившаяся нагноившейся гематомой груди. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что при обращении девочке госпитализация не потребовалась. Участник СВО считает, что ребенка из-за жалоб на боль могла избить его жена. По факту смерти девочки возбуждено дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

После смерти девочки женщина уехала с младшей дочерью в Воронеж, две другие девочки остались жить с отцом. По его словам, они отказались уезжать с матерью, поскольку она душила их и била лопатой.

Глава региональной общественной организации «Русско-Азербайджанское Содружество» в беседе с изданием заявил, что жену участника СВО в семье «за человека не считали».

Источник V1.RU утверждает, что в данном деле следует привлечь к ответственности обоих родителей. Интересы матери не выжившей девочки, как пишет издание, решил защищать известный в Волгоградской области адвокат.

Ранее Чугуевский районный суд Приморского края приговорил к трем годам колонии общего режима жительницу за хищение выплат, полагающихся за пропажу мужа на СВО.

В марте в Подольске суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшую жену бойца СВО за обман мужчины на миллионы рублей.

1