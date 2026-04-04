Житель украинской Винницы напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата в стране — прим. «ВМ»). Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили в местных СМИ.

Инцидент произошел при задержании мужчины — военные остановили его, чтобы проверить документы, однако тот достал нож и нанес им несколько ножевых ранений.

Врачи госпитализировали пострадавших, один из них находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Состояние второго сотрудника ТЦК оценили как удовлетворительное.

Позже в некоторых украинских СМИ появилась информация, что украинца все же задержали и отправили на фронт, передает Lenta.ru.

2 апреля украинец также перерезал горло сотруднику ТЦК во Львове при попытке мобилизации. Кроме того, во время резни пострадали еще несколько человек.

До этого в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир.

Сотрудники одесских территориальных центров комплектования нередко прибегают к избиению местных жителей. При этом работники полиции даже не препятствует подобным действиям.