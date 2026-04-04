Семья с ребенком погибла в ЛНР во время беспилотной атаки
Украинская армия атаковала частный сектор в селе Михайловка Кременского округа Луганской Народной Республики, в одном из домов погибли двое взрослых и один ребенок.
Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Украинские беспилотники-камикадзе до этого атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. В результате удара погибла мирная жительница. Глава региона Александр Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Он также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.