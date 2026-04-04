В Подмосковье задержан мужчина за жестокое обращение с животными

Полиция задержала в Подмосковье мужчину за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" от местной жительницы поступило заявление, что на территории пункта приема металлолома в поселке Томилино мужчина избил собаку", – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили правонарушителя и доставили его в отдел. Как объяснил злоумышленник, собака якобы напала на принадлежащую ему домашнюю птицу, за что он нанес ей несколько ударов деревянным бруском.

Заявительница самостоятельно отвезла пострадавшую собаку в ветеринарную клинику, уточнили в МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

Ранее жительница Красноярска выбросила из окна шестого этажа семерых щенков, все они погибли. 33-летняя женщина решила избавиться от них, чтобы не заниматься поисками новых хозяев или подбором приюта. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.