Мошенники в Москве запугали подростка и заставили отдать деньги и золото

Телефонные мошенники в Москве запугали 17-летнего подростка и заставили передать курьеру 1,5 миллиона рублей и золото. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, подростку позвонил человек, представившийся сотрудником пункта выдачи заказов, и сообщил о посылке на его имя. Для получения он попросил назвать ФИО и дату рождения, что юноша и сделал. После этого пришло СМС якобы о входе в аккаунт на Госуслугах, а затем последовал звонок о подозрительной активности в личном кабинете, включая оформление доверенности и кредита.

Далее мошенники убедили подростка в его якобы причастности к финансированию недружественного государства. Они уговорили его выйти на видеосвязь и провести «осмотр» квартиры. Узнав о наличии дома денег и сейфа с золотом, злоумышленники потребовали передать ценности курьеру, что он и сделал.

После этого аферисты заставили его повторно проверить жилье и тем же способом похитили еще 1,5 миллиона рублей, передает Telegram-канал ведомства.

Ранее мошенники обманули 81-летнюю жительницу столицы на 25 миллионов рублей. Она передала деньги курьеру. Впоследствии пособника аферистов задержали. У него изъяли похищенные деньги и вернули их пенсионерке. В отношении курьера возбудили уголовное дело.