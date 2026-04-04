Россиянин изнасиловал собственную дочь пока жены не было дома

В Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери. Инцидент произошел в Компрессорном районе города, когда мать девочки временно отсутствовала дома.

© Московский Комсомолец

После того как женщина вернулась, 15-летняя школьница рассказала ей о произошедшем. Родительница незамедлительно обратилась в полицию, передает тг-канал E1.RU. Силовики оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера). На данный момент фигуранту уже предъявлено официальное обвинение.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, включая мотивы и причины, побудившие отца пойти на преступление. Психологи и социальные службы оказывают помощь пострадавшей девочке и ее матери.

Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой статьей, составляет до двадцати лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении задержанного.