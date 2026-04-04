В Екатеринбурге мужчину задержали за надругательство над дочерью

Мужчину из Екатеринбурга подозревают в надругательстве над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает Е1. Инцидент произошел, когда мать отлучилась по своим делам. После произошедшего 15-летняя девушка рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, фигуранту уже предъявили обвинения. В рамках закона за подобные действия его могут отправить в места лишения свободы на срок до 20 лет. До этого в Казахстане мужчину осудили за жестокое изнасилование женщины на стадионе, куда он ее привел силой. Во время надругательства он тушил о кожу пострадавшей сигареты, а после надругательства засунул в рот шишки, чтобы ей было сложно дышать. Женщина не выжила. Избавиться от нее фигурант решил, сбросив в уличный туалет. Преступника приговорили к 22 годам лишения свободы.