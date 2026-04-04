На таможне пассажирка пыталась пронести украшения на полмиллиона рублей в половых органах

Женщину задержали после попытки ввезти в Узбекистан украшения на крупную сумму. Об этом сообщает UzNews.

Инцидент произошел на таможенном посту «Дустлик». Женщина прибыла в страну из Кыргызской Республики, во время прохождения таможенного контроля сотрудники обратили внимание на ее странное поведение.

Использовав спецоборудование, таможенники выяснили, что путешественница спрятала в половых органах 15 украшений общим весом 54 грамма. Общая стоимость аксессуаров составила 70 млн сумов (464 тысячи рублей).

Оказалось, что ювелирные изделия она пыталась ввезти в страну следуя инструкции неизвестного. За это она должна была получить вознаграждение. Сейчас проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

